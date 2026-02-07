Maltrattava moglie e figlia revocati i domiciliari | giovane sottoposto al divieto di avvicinamento

La procura ha deciso di revocare i domiciliari con il braccialetto elettronico a un giovane di Raffadali. L’uomo era stato arrestato la vigilia di Capodanno con l’accusa di maltrattamenti alla moglie e alla figlia, con lesioni alla donna. Ora il divieto di avvicinamento resta in vigore, ma i domiciliari sono finiti.

Revocati i domiciliari con braccialetto elettronico per il giovane di Raffadali arrestato la vigilia di Capodanno con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna e della figlia con lesioni provocate alla donna.Il gip del tribunale di Agrigento ha accolto l'istanza presentata.

