Vino naturale cosa significa?

Il vino naturale è ovunque. O, almeno, così sembra. Dalle carte dei vini dei bistrot urbani ai banchi delle enoteche di quartiere, dalle fiere specializzate alle storie Instagram, la parola “naturale” si è diffusa a macchia d’olio. Ma cosa vuol dire davvero? Quali pratiche definisce, quali lascia fuori, e perché continua a suscitare tanta attrazione quanto ambiguità? La verità è che oggi “vino naturale” è un’espressione potente ma instabile. Da un lato evoca autenticità, rispetto per la terra, assenza di chimica, libertà creativa. Dall’altro, non corrisponde a nessuna definizione normata, e si presta a molte interpretazioni, quando non a veri e propri abusi comunicativi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Il vino naturale cambia ogni vendemmia

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