A Milano, nel quartiere Tortona, apre Fiore, un wine bar di quartiere dedicato al vino naturale. La location si distingue per un approccio autentico e lontano dalle mode effimere, puntando su una proposta di qualità e semplicità. L’ambiente intimo e curato invita i clienti a scoprire una selezione di vini che valorizza la tradizione e la natura, senza fronzoli o artifici.

In zona Tortona, Fiore si presenta come un wine bar che rifugge le mode passeggere per abbracciare una filosofia di sostanza. Il locale è frutto della visione condivisa di Alberto Bloise, fondatore dell’agenzia Cultivar, Luca Fiore e Giorgio Miccoli, nomi noti della scena musicale grazie all’etichetta Ultimo Tango, e Alessio Cuozzo, attivo nel mondo della moda. Questa squadra di creativi ha dato vita a uno spazio che mescola con intelligenza vino, cucina e musica, senza cercare di essere un format replicabile ma puntando sull’identità milanese più genuina. L’architettura di Fiore: radica, acciaio e luci soffuse per un ambiente senza tempo. Lo studio Parasite 2. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Fiore Milano: il wine bar di quartiere che ridefinisce la cultura del vino naturale a Milano

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