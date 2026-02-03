Edizioni Ampelos | Il vino post naturale di Roberto Frega

Roberto Frega presenta il suo nuovo libro, “Il vino post naturale”, edito da Edizioni Ampelos. L’autore invita appassionati e professionisti a riflettere sui cambiamenti in atto nel settore vinicolo. Le sue parole sono chiare: si tratta di un testo che chi lavora o studia il vino dovrebbe leggere assolutamente. Frega spiega cosa sta succedendo oggi nel mondo del vino, un settore in continuo fermento. Il libro vuole essere uno strumento per capire le nuove tendenze e le scelte dei produttori. Una lettura che promette di fare luce su quello che sta realmente

«È una lettura imprescindibile per chiunque voglia capire che cosa sta davvero accadendo oggi nel mondo del vino». Jamie Goode Il vino naturale ha perso la sua spinta rivoluzionaria: ciò che era nato come gesto di rottura si è trasformato in un linguaggio codificato, in uno stile globale che replica se stesso. Il vino post naturale nasce da questa constatazione e propone un nuovo orizzonte: il vino post naturale. Il post-naturale non è nostalgia né compromesso, ma un cambio di paradigma. Sposta lo sguardo dalla cantina alla vigna, mette al centro la responsabilità agronomica e un sapere tecnico riconciliato con la scienza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

