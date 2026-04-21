Sessa Aurunca trovato morto Vincenzo Iannitti | indagato un giovane

A Sessa Aurunca è stato trovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso il 19 marzo scorso. Il suo corpo è stato rinvenuto in un casolare nella zona, chiudendo così le ricerche che erano durate un mese. Nel procedimento, un giovane è stato iscritto nel registro degli indagati.

Il corpo senza vita di Vincenzo Iannitti è stato rinvenuto in un casolare nel territorio di Sessa Aurunca, ponendo fine a un mese di ricerche frenetiche per il giovane di San Castrese scomparso il 19 marzo scorso. Il ritrovamento, avvenuto nelle ultime ore del 20 aprile 2026, ha scosso profondamente la frazione di San Castrese, mentre le autorità lavorano per ricostruire i dettagli di quella che sembra una vicenda carica di interrogativi. Le operazioni di ricerca e il ritrovamento nel casolare. Le tracce del giovane si erano interrotte quasi trenta giorni fa, quando il 19 marzo non si era più fatto sentire. Da quel momento, l’area circostante il luogo dove è stato trovato il corpo è stata teatro di intensi sforzi investigativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sessa Aurunca, trovato morto Vincenzo Iannitti: indagato un giovane Notizie correlate Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglioÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Sessa Aurunca, quando il Sud era potenzaC’è un tempo in cui il Sud Italia non era periferia, ma cuore pulsante della storia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio; Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglioÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... ilmattino.it Cadavere a Sessa Aurunca, potrebbe essere Vincenzo IannittiCorpo in avanzato stato di decomposizione trovato alla frazione San Castrese. Si sospetta sia del 20enne scomparso da lì il 18 marzo scorso ... rainews.it Cadavere a Sessa Aurunca, potrebbe essere Vincenzo Iannitti il 20enne scomparso da lì il 18 marzo scorso - facebook.com facebook