È stato individuato senza vita Vincenzo Iannitti, il giovane di 20 anni scomparso da Sessa Aurunca il 18 marzo. Il suo corpo è stato ritrovato dopo un mese di ricerche. Un amico ha reso pubblica una dichiarazione in cui afferma di essere l’autore del suo omicidio. La polizia sta indagando sui dettagli di quanto accaduto.

È stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso da Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, il 18 marzo. Non una morte per cause naturali né un gesto anticonservativo, ma un assassinio. Ieri sera un amico 19enne della vittima, Viktor Oratoriu, di origini romene, è stato sottoposto a fermo indiziato di delitto. Stamattina, a seguito di un lungo interrogatorio, l'indagato ha ammesso le proprie responsabilità: “L'ho accoltellato e poi gettato dal balcone”, avrebbe dichiarato davanti al pm. Sulla vicenda indaga la procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni, che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vincenzo Iannitti, il corpo ritrovato dopo un mese. L'amico: "Ecco come l'ho ucciso...."

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