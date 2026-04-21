Vincenzo Iannitti 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio | il corpo avvolto in una busta un sospettato in caserma

Vincenzo Iannitti, un ragazzo di 20 anni di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, è stato trovato morto dopo un mese di scomparsa. Il suo corpo è stato scoperto all’interno di un ripostiglio, avvolto in una busta. Un sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso e sulla presenza del sospettato.

È stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di un mese fa, il 18 marzo scorso. È uscito di casa forse per una passeggiata e non ha più dato sue notizie. Le speranze di vederlo ritornare sano e salvo si sono spente per sempre nel tardo pomeriggio di ieri quando i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca hanno rinvenuto il corpo del giovane in una cantinola scavata nel terreno a ridosso di un fabbricato in ristrutturazione, a poche decine di metri dalla Piazza Centrale, cuore della piccola frazione al confine tra Lazio e Campania.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma Notizie correlate Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglioÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Sessa Aurunca, trovato morto Vincenzo Iannitti: indagato un giovaneIl corpo senza vita di Vincenzo Iannitti è stato rinvenuto in un casolare nel territorio di Sessa Aurunca, ponendo fine a un mese di ricerche... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Sessa Aurunca – Scomparso un mese fa, è morto Vincenzo Iannitti; Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio; Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una bustaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... corriereadriatico.it Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidioSessa Aurunca (Caserta) - Un mese di attesa, appelli e speranze che si infrangono davanti a un ritrovamento che lascia sgomenta un’intera comunità. In una ... pupia.tv Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta - facebook.com facebook ULTIM’ORA. Scomparso da un mese, trovato morto Vincenzo Iannitti: giovane del posto portato in caserma. #chilhavisto #chilhavisters x.com