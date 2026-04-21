Caserta Vincenzo Iannitti trovato morto in uno scantinato legato e avvolto in un sacco era scomparso un mese fa - VIDEO
A circa un mese dalla sua scomparsa, il corpo di Vincenzo Iannitti è stato trovato in uno scantinato a Caserta. La vittima era legata e avvolta in un sacco. Nessuno è ancora stato formalmente accusato, ma nella serata di lunedì 20 aprile una persona è stata ascoltata dai pubblici ministeri in caserma. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.
Al momento non vi sono indagati, ma nella serata di lunedì 20 aprile una persona è stata portata in caserma e interrogata a lungo dai pm. I carabinieri e la procura indagano per omicidio e occultamento di cadavere Nel seminterrato di un immobile di Caserta è stato trovato morto Vincenzo Ianni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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