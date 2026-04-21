Caserta Vincenzo Iannitti trovato morto in uno scantinato legato e avvolto in un sacco era scomparso un mese fa - VIDEO

A circa un mese dalla sua scomparsa, il corpo di Vincenzo Iannitti è stato trovato in uno scantinato a Caserta. La vittima era legata e avvolta in un sacco. Nessuno è ancora stato formalmente accusato, ma nella serata di lunedì 20 aprile una persona è stata ascoltata dai pubblici ministeri in caserma. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.