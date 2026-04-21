Caserta Vincenzo Iannitti trovato morto in uno scantinato legato e avvolto in un sacco era scomparso un mese fa - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa un mese dalla sua scomparsa, il corpo di Vincenzo Iannitti è stato trovato in uno scantinato a Caserta. La vittima era legata e avvolta in un sacco. Nessuno è ancora stato formalmente accusato, ma nella serata di lunedì 20 aprile una persona è stata ascoltata dai pubblici ministeri in caserma. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Al momento non vi sono indagati, ma nella serata di lunedì 20 aprile una persona è stata portata in caserma e interrogata a lungo dai pm. I carabinieri e la procura indagano per omicidio e occultamento di cadavere Nel seminterrato di un immobile di Caserta è stato trovato morto Vincenzo Ianni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

caserta vincenzo iannitti trovato morto in uno scantinato legato e avvolto in un sacco era scomparso un mese fa video
© Ilgiornaleditalia.it - Caserta, Vincenzo Iannitti trovato morto in uno scantinato legato e avvolto in un sacco, era scomparso un mese fa - VIDEO

Notizie correlate

Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca.

Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio.

vincenzo iannitti caserta vincenzo iannitti trovatoCaserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettatoUn corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un immobile in ristrutturazione nel Casertano. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri in un locale interrato di un'abitazione situa ... fanpage.it

vincenzo iannitti caserta vincenzo iannitti trovatoTrovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoDel ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: Non ci rassegneremo al silenzio ... quotidiano.net

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.