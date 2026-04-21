Vignale Monferrato AL 53enne Loredana Ferrara uccisa in strada con coltellate alla gola | fermato l' ex compagno Silvio Gambetta

A Vignale Monferrato, una donna di 53 anni è stata trovata in strada con ferite da coltello alla gola e successivamente è deceduta. Le forze dell'ordine hanno arrestato l'ex compagno della vittima, noto nella zona per le sue attività nel podismo dilettantistico. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre gli investigatori continuano le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

L'uomo, volto notissimo nella provincia per i suoi successi nel podismo dilettantistico, è stato portato nella caserma di Casale Monferrato per essere interrogato dagli inquirenti Loredana Ferrara, 53 anni, è stata uccisa brutalmente lunedì nel tardo pomeriggio, colpita a morte alla gola con.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vignale Monferrato (AL), 53enne Loredana Ferrara uccisa in strada con coltellate alla gola: fermato l'ex compagno Silvio Gambetta Notizie correlate Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata... Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’exVignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, l'ex Silvio Gambetta l'avrebbe accoltellata in strada; Femminicidio a Vignale Monferrato: 53enne accoltellata in strada; Femminicidio a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola e uccisa in piazza. Fermato l'ex compagno. Erano entrambi podisti; Vignale Monferrato (Alessandria), 53enne accoltellata a morte in strada. Fermato l’ex convivente. Femminicidio a Vignale Monferrato: 53enne uccisa in strada a coltellate, fermato l’exUccisa a coltellate dall’ex compagno nel centro del paese a Vignale Monferrato: indagini su una relazione segnata da tensioni e possibili episodi di violenza pregressa. notizie.it Vignale Monferrato, 53enne accoltellata e uccisa: fermato l’ex compagnoVIGNALE MONFERRATO (ALESSANDRIA) – Una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località sulle colline dell’Alessandrino. Il femminic ... livesicilia.it La strage delle donne: l’ultima vittima è una 53enne accoltellata in strada a Vignale Monferrato, nell’Alessandrino. Fermato l’ex compagno. #Tg1 Manuela Gatti facebook Femminicidio a Vignale Monferrato, Alessandria: Loredana Ferrara, 53 anni, è stata accoltellata in strada nel tardo pomeriggio. Fatale il colpo alla gola. Fermato l'ex convivente, il 57enne Silvio Gambetta Il servizio di Manuela Gatti x.com