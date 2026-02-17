Samb non si vede luce in fondo al tunnel

La squadra Samb ha subito una nuova sconfitta, e la situazione in classifica si fa sempre più difficile. Le difficoltà sul campo si riflettono anche nelle tensioni tra i giocatori e la dirigenza, che cercano di trovare soluzioni per invertire la rotta. La squadra si allena con fatica e tenta di mantenere alta la concentrazione, ma i risultati ancora non arrivano.

"Mala tempora currunt, sed periora parantur", "corrono brutti tempi ma se ne preparano di peggiori", dicevano gli antichi romani. Ma sempre che non si intervenga in modo radicale e deciso. Ormai a dieci giornate dal termine, se la dirigenza della Samb vuole tirarsi fuori dai guai è chiamata a prendere in mano la situazione con decisioni che finalmente diano una svolta concreta ad una stagione che ha preso una china estremamente pericolosa. Nel giro di quattro mesi la formazione rossoblù è sprofondata dai più cinque sulla zona play out in piena bagarre salvezza. Fortuna vuole che il Rimini sia stato escluso dal campionato, perché altrimenti la situazione sarebbe stata ben più drammatica, se si considera la rosa di buon spessore tecnico del club romagnolo al momento della radiazione rispetto a quella rossoblù.