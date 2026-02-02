Alluvione Lega | Decenni di negligenze la vasca di laminazione di Rio Marano una luce in fondo al tunnel

L’alluvione di quest’anno avrebbe potuto essere evitata. La Lega condanna le amministrazioni regionali e locali, accusandole di aver trascurato per decenni la vasca di laminazione di Rio Marano. Ora, quella che sembra una speranza, la vasca, viene descritta come una luce in fondo al tunnel per cercare di limitare i danni in futuro.

“Piani e documenti sarebbero stati in gran parte disattesi. Anche le risorse che sarebbero arrivate da Roma nel corso degli anni sembra non siano state utilizzate in pieno o dirottate forse altrove" “La tragica alluvione del 2023 non sarebbe stata un evento imprevedibile ma il risultato di decenni di negligenze delle varie amministrazioni regionali e locali. È questo il quadro emerso venerdì scorso, 30 gennaio, durante l’incontro promosso dal Comitato Alluvionati e Franati di Cesena. In base ai dati citati, le piogge relative all’alluvione del 2023 sono risultate un evento significativo ma non eccezionale e, come ha sempre sostenuto la Lega, sia i rischi che le misure da attuare per la loro mitigazione sarebbero stati noti fin dalla redazione del Piano di Assetto Idrogeologico del 2001 e previsti nei documenti della Regione e intercomunali dell’Unione Valle Savio”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti discussi: Pioggia forte. Talsano di nuovo allagata. Quando si troverà una soluzione?.

Stati di emergenza, dalle promesse ai fatti: com’è andata finora in Calabria?Raramente i fondi annunciati sono quelli effettivamente arrivati e non sempre sono stati spesi per le finalità richieste ... corrieredellacalabria.it

Alluvioni, lo studio Unibo: Bassa percezione del rischio, cittadini impreparati e poco informatiLa ricerca dell’Università di Bologna per Emilia-Romagna e Toscana prende in esame il livello di preparazione dei cittadini in caso di emergenza: è ancora scarsa la conoscenza relativa ai piani di ges ... msn.com

