Ordinanza del sindaco aumentata la capienza della sud Altri 550 biglietti in vendita

Oggi la firma di Ghinelli. Per Arezzo-Ravenna di domenica il pubblico amaranto farà registrare il tutto esaurito Firmata dal sindaco l’ordinanza per l’aumento della capienza della curva sud. La riunione tecnica degli uffici comunali ha dato esito positivo e dunque, già in serata, verrà messo in vendita un ulteriore quantitativo di biglietti per la partita Arezzo-Ravenna, in programma domenica alle ore 17.30. A disposizione dei tifosi amaranto ci saranno ulteriori 550 tagliandi (circa), da acquistare sul circuito Ticketone. Anche nel 2019, nei giorni precedenti la semifinale playoff con il Pisa, Ghinelli dovette ricorrere a un’ordinanza simile per venire incontro alle esigenze degli sportivi, che avevano fatto registrare il tutto esaurito in poche ore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche:

Emergenza maltempo a Catania, nuova ordinanza del sindaco Trantino: chiusura delle scuole e gli altri divieti

Milano-Cortina 2026, altri biglietti in vendita da domani alle 16

Temi più discussi: Meteo weekend, arriva il ciclone di San Valentino: ecco piogge intense e vento di burrasca; Tarquinia - Acqua non potabile a Marina Velka e Spinicci: ordinanza del sindaco, ma nessun avviso al Consorzio; Acqua non potabile a Tropea, i cittadini: Cosa si fa per superare il problema?.

Allerta arancione per vento su Roma e nel Lazio: ordinanza del sindaco e misure straordinariePreviste raffiche di forte intensità previste a partire dalla mattinata e nelle ore successive, attese anche possibili temporali ... radiocolonna.it

Maltempo, allerta arancione per il forte vento oggi 19 febbraio. Ecco tutti i divieti nell'ordinanza del sindaco GualtieriAllerta arancione per forte vento a Roma per oggi. Dalla mattinata, e per le successive 18 ore, si legge sul sito web del Comune di Roma, sono previsti venti forti dai quadranti meridionali, in succes ... roma.corriere.it

COMUNICAZIONE – ORDINANZA DEL SINDACO (Comune di Faggeto Lario) Si informa la cittadinanza che, a seguito di un incendio avvenuto in data 20/02/2026, il Sindaco ha emesso Ordinanza contingibile e urgente (Reg. Gen. n. 1 del 21/02/2026) per - facebook.com facebook