VIDEO | Le infiltrazioni dal solaio allagano la postazione del 118 il personale di Romagna soccorso | Situazione inaccettabile

Un forte acquazzone primaverile ha causato l’allagamento della postazione del 118 situata in via Coletti a Rimini. Le infiltrazioni dal solaio hanno allagato l’area di lavoro, creando disagi per il personale di Romagna Soccorso. La situazione è stata definita inaccettabile dai soccorritori, che hanno segnalato il problema senza ulteriori commenti. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sui provvedimenti adottati è stato reso pubblico.

Un rapido e violento acquazzone primaverile e la postazione del 118 di via Coletti, a Rimini, si allaga. Questo quello che è successo nella mattinata di martedì quando la pioggia battente del temporale si è riversata per pochi minuti sulla città provocando seri disagi al personale di Romagna.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Soccorso dal 118 aggredisce autista e infermiere: “Ennesima violenza inaccettabile”Un intervento del 118 ad Amelia, nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8, è degenerato quando un ventenne in forte agitazione psicomotoria ha... La postazione del 118 di Serracapriola non chiude, Asl Fg smentisce: "Fake news"La Asl Foggia ha replicato al dirigente provinciale della Lega ed ex sindaco facente funzioni, sopravvissuto ad un infarto grazie al presidio...