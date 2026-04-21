video e foto sui social il padre della vittima accusato di stalking inizia il processo

Ieri è iniziato il processo riguardante uno dei filoni giudiziari legati all’omicidio del Big Town. Nel procedimento, si discute di un caso di stalking che coinvolge il padre di una vittima, accusato dopo la diffusione di video e foto sui social network. La vicenda si concentra sulle accuse mosse nei confronti dell’uomo, legate a comportamenti persecutori, che sono stati portati all’attenzione delle autorità durante le indagini.

È approdato ieri in dibattimento uno degli ultimi rivoli giudiziari scaturiti dall’omicidio del Big Town. Stiamo parlando del processo per stalking che vede imputato Natalino Buzzi, padre di Davide, il 43enne rimasto ucciso nel locale di via Bologna la sera del primo settembre del 2023. Vittima dei presunti atti persecutori è Giuseppe Di Gaetano, 71enne condannato in primo grado a 28 anni insieme al figlio Mauro per aver ucciso Davide Buzzi e ferito il 23enne Lorenzo Piccinini. Entrando nel dettaglio delle accuse, al genitore della vittima del delitto viene contestata la pubblicazione sul proprio profilo social di tre video e una foto, quest’ultima scattata a uno degli imputati durante il processo per l’omicidio nonostante l’esplicito divieto da parte dei giudici di immortalare i volti dei Di Gaetano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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