Accusato di stalking da Sophie Codegoni | Alessandro Basciano rischia il processo

Milano, 10 febbraio 2026 – A più di un anno dall’arresto lampo del novembre del 2024, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna Sophie Codegoni. L'inchiesta nei confronti dell'ex concorrente del Grande fratello Vip era stata chiusa dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pubblico ministero Antonio Pansa a fine settembre. Ora la richiesta di processo dovrà passare il vaglio di un giudice per l'udienza preliminare. L’inizio delle indagini per stalking. Il deejay e influencer era stato arrestato per stalking lo scorso 21 novembre, quindi subito scarcerato dalla giudice Anna Magelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

