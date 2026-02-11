Alessandro Basciano rischia il processo per stalking. La ex compagna Sophie Codegoni ha querelato l’uomo, accusandolo di aver pubblicato le foto della loro bambina. L’udienza per decidere se portarlo a giudizio è ancora in attesa di fissazione. Nel frattempo, Basciano ha presentato una nuova querela contro la donna, questa volta per mancata esecuzione di un provvedimento del giudice e trattamento illecito di dati personali.

In attesa della fissazione dell'udienza sul rinvio a giudizio Alessandro Bascian o per stalking all'ex compagna Sophie Codegoni, arriva la notizia di una integrazione della querela già presentata a novembre dal dj e influencer per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e trattamento illecito dei dati con violazione del codice della Privacy proprio nei confronti della donna che sarebbe stata vittima di atti persecutori. Secondo Basciano, assistito dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, Codegoni avrebbe infatti violato il provvedimento della sezione famiglia del tribunale, pubblicando ripetutamente le foto (anche se col volto coperto da emoticon) della bambina avuta con il deejay. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Basciano rischia il processo per stalking. E querela la ex perché ha pubblicato le foto della bimba

Milano, 10 febbraio 2026 – La procura ha deciso: Alessandro Basciano dovrà affrontare il processo.

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni.

