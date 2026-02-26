Frode Superbonus | 1,8 milioni sequestrati 5 denunciati

Maxi frode sul Superbonus 110%, sequestri per 1,8 milioni: l'operazione della Guardia di Finanza di Messina La Guardia di Finanza di Messina ha sventato una maxi frode legata al Superbonus 110%, con un sequestro di beni e somme per oltre 1,8 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Patti, ci sono presunti interventi di riqualificazione edilizia su un complesso condominiale del comune di Patti, in Sicilia. Secondo gli investigatori, i lavori sarebbero stati in parte mai eseguiti o realizzati solo parzialmente, con costi gonfiati rispetto a quelli effettivi. L'operazione ha portato al sequestro di somme e beni per 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Truffa del Superbonus edilizio: 2 milioni sequestrati dalla finanza a Novara
Eseguite dalle fiamme gialle anche sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere,...

70 famiglie truffate: 2 milioni sequestrati nel caso Superbonus 110%
Sequestrati 2 milioni di euro a Novara: la truffa del Superbonus 110% che ha ingannato 70 famiglie La Guardia di Finanza di Novara ha eseguito un...

Messina, frode fiscale nel Superbonus 110%: sequestro preventivo da 1,8 milioni di euro
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un'attività d'indagine nei confronti di un sodalizio criminale operante nel comprensorio Pattese, beneficiario di crediti di imposta non ...

Frodi su crediti imposta del superbonus, sequestrati 1,8 milioni
Finanzieri del comando provinciale di Messina hanno scoperto un presunto sodalizio criminale operante nel comprensorio di Patti che avrebbe beneficiario di crediti di imposta non spettanti connessi al ...

