Lavori di riqualificazione dei marciapiedi in viale Cossetti si sono conclusi con un percorso per non vedenti che termina contro la ringhiera, sollevando critiche. Nonostante i lavori siano ancora in corso e possano essere apportate modifiche, le prime impressioni sono negative. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno segnalato le difficoltà create dal percorso.

La denuncia di Tullio Frau sull'errore nel percorso tattilo-plantare che dovrebbe portare nella chiesa della Nostra famiglia Sarà anche vero che i lavori non sono ancora terminati e che magari c'è tempo per le correzioni. Resta il fatto che se il buon giorno si vede dal mattino, i lavori per la riqualificazione dei marciapiedi di viale Cossetti sono finiti in una tempesta di grandine. Di quelle con i chicchi da record. Le lamentele all'impresa che sta lavorando e all'amministrazione comunale, sono già arrivate a grappoli, tanto che il Comune avrebbe già fatto una serie di sopralluoghi per cercare di trovare soluzioni. Ma tra tutte le "sviste" ce n'è una che ha veramente dell'incredibile e che se non fosse realmente vera e verificata, si farebbe fatica a inventarla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Viale Cossetti, "il percorso per non vedenti porta contro la ringhiera"

Articoli correlati

Viale Cossetti, parte il cantiere: come cambiano viabilità e mercatoSono partiti lunedì 12 gennaio i lavori in viale Cossetti, con cantieri dedicati alla posa di sottoservizi e al rifacimento del manto stradale, con...

Viale Cossetti, cantieri e disagi fino all'11 maggioPer carità, i lavori andavano fatti, ma ora ci sanno almeno 5 mesi (salvo ritardi) di disagi alla viabilità cittadina e soprattutto alla possibilità...

Una selezione di notizie su Viale Cossetti

Argomenti discussi: Ospedale e Cossetti, da oggi la 'grana' dei maxi cantieri: partono in contemporanea i lavori in centro e vicino al nuovo nosocomio; Il mercato cancella cento parcheggi, sarà un incubo trovare un posto.

Viale Cossetti, operai in cantiere anche il weekend per ridurre i tempi: «Lavori indispensabili per un rinnovamento delle infrastrutture»PORDENONE - Proseguono i lavori di riqualificazione stradale in viale Cossetti. L'intervento predisposto dall'Amministrazione comunale porterà al rifacimento dei marciapiedi, all'abbattimento delle ... ilgazzettino.it