Viale Cossetti il percorso per non vedenti porta contro la ringhiera
Lavori di riqualificazione dei marciapiedi in viale Cossetti si sono conclusi con un percorso per non vedenti che termina contro la ringhiera, sollevando critiche. Nonostante i lavori siano ancora in corso e possano essere apportate modifiche, le prime impressioni sono negative. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno segnalato le difficoltà create dal percorso.
La denuncia di Tullio Frau sull'errore nel percorso tattilo-plantare che dovrebbe portare nella chiesa della Nostra famiglia Sarà anche vero che i lavori non sono ancora terminati e che magari c'è tempo per le correzioni. Resta il fatto che se il buon giorno si vede dal mattino, i lavori per la riqualificazione dei marciapiedi di viale Cossetti sono finiti in una tempesta di grandine. Di quelle con i chicchi da record. Le lamentele all'impresa che sta lavorando e all'amministrazione comunale, sono già arrivate a grappoli, tanto che il Comune avrebbe già fatto una serie di sopralluoghi per cercare di trovare soluzioni. Ma tra tutte le "sviste" ce n'è una che ha veramente dell'incredibile e che se non fosse realmente vera e verificata, si farebbe fatica a inventarla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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