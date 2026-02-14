Pista ciclabile riaperto il percorso sull' argine di Malcantone che porta fino al mare

La pista ciclabile sull’argine di Malcantone è stata riaperta dopo i lavori di manutenzione, che hanno riguardato soprattutto il ripristino delle superfici danneggiate. La strada, che collega Stellata al mare, ora permette di pedalare in sicurezza lungo il fiume, offrendo un collegamento diretto e pratico per i ciclisti.

È aperto e percorribile, sull’argine di Malcantone, il percorso principale della Destra Po, l’arteria ciclabile che da Stellata porta fino al mare. In corrispondenza dei lavori del Consorzio della Bonifica Burana di realizzazione del nuovo impianto idrovoro Cavaliera, all’altezza della borgata Malcantone, il percorso sull’argine era stato interrotto e al suo posto erano state realizzate due varianti, di cui una in golena. Grazie al costante sviluppo del cantiere per il nuovo impianto idrovoro, dalla metà di gennaio è stato possibile riaprire l’argine ai ciclisti e ai pedoni, che quindi possono attraversare in sicurezza il percorso avendo altresì una visuale privilegiata dei lavori in corso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

