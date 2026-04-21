viaggio nel volontariato croce rossa la rete dei servizi

Il dodici febbraio e il diciassette marzo, quattro volontari della Croce Rossa Italiana sono stati in classe per raccontare le loro attività. Hanno descritto i servizi che offrono e il loro ruolo nel supporto alla comunità. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione, apprendendo come le persone coinvolte nel volontariato contribuiscano a diverse situazioni di emergenza e assistenza.

Il dodici febbraio e il diciassette marzo, quattro volontari delle Croce Rossa Italiana sono venuti nella nostra classe a spiegarci tutto quello che fanno. Ci hanno spiegato come nell’Ottocento è stato fondato questo movimento grazie al francese Herry Dunant, uomo d’affare, che stava andando dal Re di Francia, ad un certo punto si fermò in un campo di battaglia e vide tante persone ferite, ma non c’era nessuno per curarle, poi vide un medico incastrato sotto un barile e lo liberò. Il medico però, aiutava solo persone del suo schieramento e Herry Dunat pensava che non andasse bene. Lui decise di soccorrere tutti i feriti, senza distinzione di nazionalità, con il motto "Siamo tutti fratelli".🔗 Leggi su Lanazione.it

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