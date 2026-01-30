Ultrasky a Città della Scienza un viaggio alla scoperta del blu egizio

A Città della Scienza apre oggi una mostra dedicata al blu egizio, un viaggio tra arte e scienza. L’esposizione, intitolata Ultrasky, fa parte della 39ª edizione di Futuro Remoto e porta a Napoli un progetto già apprezzato in diverse città italiane. I visitatori possono scoprire come il colore fosse usato nell’antico Egitto e quali scoperte scientifiche lo accompagnano ancora oggi. L’allestimento si trova negli spazi di Città della Scienza, pronto ad attirare curiosi e appassionati di storia e

di Salvatore Vicedomini A Città della Scienza approda una mostra straordinaria nell'ambito della 39° edizione di Futuro Remoto dal titolo Ultrasky: "Alla scoperta del Blu Egizio, dalle Arti alle Scienze", un progetto espositivo speciale che giunge nella città partenopea dopo i grandi successi già ottenuti a Pisa, Priverno, Ninfa e Catania. Il termine Ultrasky unisce il latino ultra (oltre) e l'inglese sky (cielo), evocando un legame tra l'arte antica e le future applicazioni tecnologiche. L'interessante mostra, inserita nel programma museale per gran parte del mese di febbraio, ha come principali protagonisti nove artisti italiani, di diverse eta? e background, specializzati in varie tecniche artistiche, che tramite il tempo e lo spazio, dalla ceramica all'arte digitale, dalla pittura al desing faranno conoscere al vasto pubblico napoletano il blu egizio e promuoveranno il suo uso come nuovo materiale in ambito artistico, tornando alle origini.

