Sensazioni a Città della Scienza viaggio interattivo alla scoperta dei confini della percezione umana

Domani, mercoledì 4 marzo, nel Padiglione Galilei di Città della Scienza si inaugura la mostra “SensAzioni: esplora i 5 sensi”. L'esposizione propone un percorso interattivo pensato per mettere alla prova le capacità percettive di visitatori di tutte le età e delle scuole, invitando a scoprire i limiti e le potenzialità della percezione umana attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Si apre domani, mercoledì 4 marzo nel Padiglione Galilei di Città della Scienza la mostra “SensAzioni: esplora i 5 sensi”, un percorso interattivo che mette alla prova le capacità percettive di visitatori di ogni età e delle scuole. L’esposizione (prevista fino a al 26 giugno) trasforma gli spazi in un laboratorio sensoriale dove il confine tra osservatore e fenomeno si assottiglia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: A Città della Scienza un viaggio ai confini della percezione umana Leggi anche: Ultrasky, a Città della Scienza un viaggio alla scoperta del blu egizio Aggiornamenti e notizie su Città della Scienza Temi più discussi: SensAzioni – Esplora i 5 sensi il percorso immersivo di Città della scienza; A Soccavo si apre Casa AIMA Ben Hur; PineRARO: un evento che fa la differenza; Futura: Mi mancano tutti di rispetto. A Città della Scienza un viaggio interattivo alla scoperta dei confini della percezione umanaDal 4 marzo al 29 giugno 2026, il Padiglione Galilei di Città della Scienza a Napoli si trasforma in un vero e proprio laboratorio sensoriale con la nuova ... napolivillage.com Città della Scienza, un weekend da Maghi-Scienziati tra pozioni e incantesimiSabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, Città della Scienza si trasforma in un regno incantato per il weekend La Scienza delle Pozioni (…Ma dove vivono I cartoni?), un appuntamento affascinante, ... 2anews.it Hai tra i 18 e i 28 anni Vuoi vivere un’esperienza formativa unica nel tempio della divulgazione e dell’innovazione È uscito il bando per il presso la Fondazione IDIS-Città della Scienza! Un'opportunità concreta per c - facebook.com facebook La Scienza in Rete. Alleanza strategica tra Città della Scienza e il Centro Museale MUSA della Federico II unina.it/it/w/la-scienz… x.com