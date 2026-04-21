Viaggi in famiglia la classifica globale sorprende | il primo sito italiano non è il Colosseo

Una classifica mondiale sui luoghi più adatti ai viaggi in famiglia ha sorpreso, poiché il sito italiano che occupa il primo posto non è il Colosseo, ma un’altra località meno conosciuta. La lista include destinazioni di vari paesi, valutate in base a criteri specifici per le famiglie. Questa novità mette in luce come alcune mete italiane siano considerate tra le più adatte per le vacanze con bambini, anche se non sono le più celebri.

Una nuova classifica globale dei luoghi più family?friendly per i viaggi in famiglia ha ribaltato tutte le aspettative: il sito italiano che si prende la vetta non è il Colosseo, ma un tesoro forse meno noto che si aggiudica però il primo posto tra le mete per genitori e bambini. Proviamo ad andare a scoprire quali sono le destinazioni che hanno conquistato i voti dei viaggiatori con bambini e perché l’Italia può vantare una posizione di rilievo senza dover ricorrere alla capitale dell’Impero. La classifica globale dei viaggi in famiglia: non c’è il Colosseo e l’Italia è fuori dalla top ten. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La classifica globale dei viaggi in famiglia è stata ideata dagli esperti di iCandy, specialisti di passeggini per bambini, che hanno lanciato il nuovo indice globale dei luoghi family?friendly.🔗 Leggi su Funweek.it

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