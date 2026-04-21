Viabilità quasi conclusa la riqualificazione di uno snodo fondamentale per la città
La riqualificazione di uno dei principali snodi viari della città sta per essere completata. Il progetto prevede il rinnovamento di Piazzale Cavedalis, trasformando un incrocio che fino a pochi mesi fa presentava criticità nella circolazione. L’intervento mira a rendere l’area più moderna, sicura e a scorrimento rapido, secondo le indicazioni del Comune. I lavori si avviano alla conclusione e nei prossimi giorni sarà possibile osservare le modifiche apportate.
Manca poco alla fine della riqualificazione di uno dei punti nevralgici della città. Piazzale Cavedalis cambierà presto volto, e quello che fino a pochi mesi fa era un incrocio lento e complicato, nelle intenzioni del Comune diventerà uno snodo moderno, sicuro e a scorrimento veloce, capace di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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