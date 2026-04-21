Viabilità quasi conclusa la riqualificazione di uno snodo fondamentale per la città

La riqualificazione di uno dei principali snodi viari della città sta per essere completata. Il progetto prevede il rinnovamento di Piazzale Cavedalis, trasformando un incrocio che fino a pochi mesi fa presentava criticità nella circolazione. L’intervento mira a rendere l’area più moderna, sicura e a scorrimento rapido, secondo le indicazioni del Comune. I lavori si avviano alla conclusione e nei prossimi giorni sarà possibile osservare le modifiche apportate.