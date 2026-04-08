Costi in rialzo per le bonifiche cantieri fermi | perché la riqualificazione della Bovisa non si è mai conclusa

Le bonifiche nella zona nord di Milano hanno subito un aumento dei costi, causando la sospensione dei lavori di riqualificazione. La Bovisa, quartiere situato nel Municipio 9, si presenta con cantieri bloccati e un progetto ancora incompleto. La ferrovia rappresenta una barriera fisica che divide questa parte della città, contribuendo a fermare le attività di riqualificazione e a mantenere in sospeso le speranze di un intervento completo.

Guardare la mappa, seguirne le fratture. Municipio 9, zona nord di Milano. La ferrovia è la prima linea di separazione: divide in due la Bovisa, uno dei quartieri-promessa del capoluogo lombardo. Qui convivono passato industriale, presenza universitaria e trasformazioni dal futuro incerto. Qui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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