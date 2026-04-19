L’allenatore ha dichiarato che la partita di questa sera rappresenta un momento decisivo e che tutto si gioca in questa occasione. Prima dell’incontro tra la squadra di casa e il Bologna, ha commentato l’importanza della sfida e ha invitato a mantenere la calma riguardo alle possibilità di vincere il campionato il prossimo anno. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista prima del calcio d’inizio allo stadio.

di Luca Fioretti Spalletti a DAZN: «Stasera uno snodo fondamentale, ci giochiamo tutto». Le sue dichiarazioni prima della sfida dello Stadium tra Juve e Bologna. Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juve-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE DA SCUDETTO IL PROSSIMO ANNO – « Siamo calmi tutti, si vince una partita si pensa a vincere il campionato, se si perde. Stiamo calmi, per una partita come stasera che ci giochiamo tutto, uno snodo fondamentale non solo per i soldi ma anche per le carriere dei calciatori. Vengono ricordate dalla qualità delle partite che giochiamo, stiamo calmi » BRUTTA ELIMINAZIONE PER IL BOLOGNA – « Per chi non ha visto la partita è stata una brutta sconfitta, per chi l’ha vista ci sono stati episodi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Stasera uno snodo fondamentale, ci giochiamo tutto. Juve da scudetto il prossimo anno? Stiamo calmi»

Il DISCORSO di SPALLETTI ai giocatori della JUVE dopo il RINNOVO | DAZN

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