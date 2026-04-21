Viabilità a Taranto riapre la rotatoria di viale Virgilio dopo le verifiche sul sottosuolo

A Taranto, la rotatoria di viale Virgilio è stata riaperta alla circolazione dopo aver concluso le verifiche sul sottosuolo. Sono state rimosse anche le limitazioni nel tratto che precede l’incrocio. Questa operazione fa parte di un intervento volto a ridurre la congestione del traffico nel centro urbano. La riapertura si è resa necessaria per ripristinare la normale viabilità nella zona.

Riaperta alla circolazione la rotatoria di viale Virgilio a Taranto e rimosse le limitazioni nel tratto che precede l’innesto, nell’ambito degli interventi avviati per decongestionare il traffico cittadino. Rimane invece ancora chiusa, in via precauzionale, l’intersezione tra viale Virgilio e viale Ionio in direzione Talsano, Lama e San Vito, a seguito di un avvallamento rilevato nei giorni scorsi e attualmente oggetto di ulteriori verifiche. Nella mattinata sono state avviate indagini georadar su tutta l’area da parte dei tecnici comunali, con l’obiettivo di analizzare lo stato del sottosuolo e delle condotte. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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