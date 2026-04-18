Taranto cedimenti in via Virgilio | Di Bello chiede verifiche urgenti sul sottosuolo

A Taranto, si sono verificati cedimenti del manto stradale in via Virgilio, nel tratto in direzione via Jonio. La situazione ha portato il sindaco a richiedere verifiche urgenti sul sottosuolo, con l’obiettivo di accertare le cause e valutare eventuali interventi. La strada rimane interessata dai problemi strutturali, mentre le autorità stanno intervenendo per garantire la sicurezza pubblica.

Tarantini Time Quotidiano Cedimenti del manto stradale in via Virgilio, nel tratto in direzione via Jonio, riaccendono l’attenzione sulla sicurezza urbana a Taranto. A sollevare la questione è il consigliere comunale Mirko Di Bello, che ha evidenziato le condizioni della carreggiata e la necessità di un intervento immediato. Le criticità riscontrate riguardano avvallamenti e segni evidenti di instabilità che, secondo il consigliere, impongono un approfondimento tecnico senza ulteriori rinvii. L’area interessata, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori legati alla conformazione del sottosuolo. Nel richiamare il contesto storico del territorio, Di Bello ha sottolineato come nella zona dell’ex arsenale militare fossero presenti gallerie sotterranee utilizzate in passato per collegare diverse aree.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, cedimenti in via Virgilio: Di Bello chiede verifiche urgenti sul sottosuolo Notizie correlate Caso Epstein, Berlato (Ecr/FdI) chiede verifiche urgenti alla Commissione UeA sollevare la questione sono le informazioni emerse nelle ultime settimane dagli Stati Uniti. Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro. Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria: cordoglio, verifiche in corso. Taranto Libera: mercoledì corteo e querelaUn lavoratore dell'indotto ex Ilva è morto stamattina nel siderurgico di Taranto, area agglomerato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Taranto: manto stradale, in via Virgilio 'cedimenti che destano forte preoccupazione' Di Bello; Taranto: manto stradale, in via Virgilio cedimenti che destano forte preoccupazione; Cedimenti in viale Virgilio, Di Bello chiede verifiche urgenti sul sottosuolo; Distacco di calcinacci in via Capecelatro, area messa in sicurezza. Taranto: manto stradale, in via Virgilio cedimenti che destano forte preoccupazione Di BelloIl Consigliere comunale Avv. Mirko Di Bello (PRI) richiama l’attenzione sulle condizioni del manto stradale in via Virgilio, nel tratto in direzione via Jonio, dove sono visibili cedimenti che destano ... noinotizie.it Edificio a rischio crollo in via Pupino: evacuate tre famiglie a TarantoÈ stato sgomberato questa mattina uno stabile situato in via Pupino, a Taranto, a causa di un rischio strutturale. Il provvedimento ha interessato tre abitazioni, i cui inquilini hanno dovuto ... quotidianodipuglia.it Giochi del Mediterraneo: emergono le prime indiscrezioni sulle cerimonie di inaugurazione e di chiusura dell'evento che animerà l'estate 2026 a Taranto. - facebook.com facebook Una donna di 50 anni si stava sottoponendo ad un nuovo protocollo per la cura delle leucemie all'ospedale Moscati di Taranto x.com