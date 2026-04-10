Lavori al basolato e limitazioni al traffico in via Alloro è polemica | Prima circoscrizione ignorata dal Comune
In via Alloro sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria sul basolato, con l'obiettivo di sistemare un tratto molto frequentato da locali e pedoni. Tuttavia, questa operazione ha suscitato critiche da parte di alcuni residenti e commercianti, che accusano il Comune di aver trascurato la prima circoscrizione durante la pianificazione delle restrizioni al traffico. La questione ha generato tensioni tra cittadini e amministrazione locale.
Il Comune annuncia l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del basolato in un tratto di via Alloro molto battuto per via della presenza di numerosi locali. Ma il presidente della prima circoscrizione, Giovanni Bronte, attacca l'Amministrazione denunciando un corto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due noti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22-6, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 verso Roma. In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Fir x.com