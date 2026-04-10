Lavori al basolato e limitazioni al traffico in via Alloro è polemica | Prima circoscrizione ignorata dal Comune

In via Alloro sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria sul basolato, con l'obiettivo di sistemare un tratto molto frequentato da locali e pedoni. Tuttavia, questa operazione ha suscitato critiche da parte di alcuni residenti e commercianti, che accusano il Comune di aver trascurato la prima circoscrizione durante la pianificazione delle restrizioni al traffico. La questione ha generato tensioni tra cittadini e amministrazione locale.