In un momento storico caratterizzato da divisioni e tensioni ideologiche, si torna a riflettere sui fatti accaduti in passato lungo via Rasella, un episodio che ancora suscita discussioni. Questa zona è stata teatro di eventi risalenti alla seconda guerra mondiale, quando si verificò un attacco partigiano contro le truppe occupanti. Oggi, si discute se questa vicenda possa essere considerata un esempio da seguire o meno, in un contesto che sembra fermo al 1945.

Accade non a caso proprio in questa epoca travagliata nell’Italia delle ideologie contrapposte, come se il tempo si fosse cristallizzato al 1945 della guerra civile, quando tutti si sentono esperti di diritto costituzionale e internazionale al pari del calcio al bar dello sport. Basta indossare un fazzoletto dell’ Anpi per ergersi petto in fuori a titolari esclusivi della memoria e a depositari inflessibili di ogni verità storico-resistenziale; oppure scoprire all’improvviso che il cuore batte a sinistra per pontificare di corretta conoscenza del passato, o indicare ai posteri i modelli pescandoli come capita e trasformandoli in icone da venerare o figurine da collezionare nel pantheon dell’antifascismo da salotto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Via Rasella non può essere un modello per i giovani

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