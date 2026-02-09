Olimpiadi 2026 Viviani | Per i giovani il fattore casa può essere un peso

Viviani mette in guardia sui giovani atleti che si preparano per le Olimpiadi del 2026. In un'intervista, l’ex ciclista spiega che il problema di trovare casa può diventare un ostacolo per chi è alle prime armi e si avvicina all’esordio olimpico. Per gli esperti, il fattore casa può influire sulla serenità e sui risultati dei più giovani.

“Il fattore casa per un atleta esperto ti motiva, sai già quello che stai facendo. Ma per un giovane penso possa essere un peso importante, per cui dobbiamo tenere conto anche di questo”. Così l’ex campione olimpico di ciclismo Elia Viviani, a margine della visita a Casa Italia in Triennale a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva quanto il giocare in casa possa andare a incidere sul medagliere azzurro. Viviani ha poi aggiunto: “Per me questo è un modo di verso di vivere l’Olimpiade. Ne ho fatte 4 da atleta: la pressione della gara, l’avvicinamento, te le godi ma fino a un certo punto. Quello di ambassador è un bel ruolo, sono stato due giorni a Livigno e ho visto qualche gara: è bello vedere gli atleti dall’altra parte e sapere che sensazione possono provare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

