Via Nazionale l' autostrada che uccide i negozi

In una mattina di aprile, i raggi del sole a Roma illuminano i palazzi d’epoca lungo via Nazionale, un’arteria che collega Piazza della Repubblica al centro della città. La via, molto frequentata, attraversa un’area che ospita negozi e attività commerciali. Negli ultimi tempi, molte di queste attività hanno segnalato un calo di clientela e difficoltà economiche legate al traffico e ai cantieri in corso.

È una mattina di aprile. Il sole, che a Roma comincia già ad avere il sapore dell’estate con i suoi 20 gradi, illumina i palazzi di fine Ottocento che collegano Piazza della Repubblica al cuore della città. È il panorama che traccia i contorni della primavera romana, quello che dovrebbe spingere.🔗 Leggi su Romatoday.it FBI vs. America's Most Dangerous Underground: Omega 7, FALN & The Mob Notizie correlate Parma: 248 negozi chiusi, la logistica uccide il centroLa realtà del commercio a Parma si sta trasformando in una crisi tangibile, dove la chiusura di 248 attività nell’anno corrente segnala un declino... Via Garibaldi e via Mazzini: Futuro Nazionale applica gli adesivi tricolore ai negozi italiani"Il comitato Futuro Nazionale di Parma - si legge in una nota - ha lanciato una campagna di resistenza concreta contro l’islamizzazione del commercio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Via Nazionale, l'autostrada che uccide i negozi; Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenne; Ausiliare della sosta aggredito a Villagrazia di Carini: al lavoro per identificare il responsabile; Agenda del 20 aprile 2026. Da via Paglia a via Nazionale, fino alla scalinata delle piscine: sono diversi i lavori pronti a partire a Lovere. L'obiettivo è la sicurezza e la prevenzione del dissesto idrogeologico. - facebook.com facebook lavori su via Nazionale a #Firenze il 16/04 ow.ly/AZoj50YIeuK #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com