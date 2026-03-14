A Parma, quest’anno sono stati chiusi 248 negozi, un dato che evidenzia una crisi nel settore del commercio locale. La chiusura di così tanti esercizi commerciali sta influenzando il volto del centro storico, dove la logistica e i cambiamenti nelle abitudini di acquisto stanno contribuendo a una situazione difficile per molte attività. La situazione si riflette in modo evidente sul tessuto commerciale della città.

La realtà del commercio a Parma si sta trasformando in una crisi tangibile, dove la chiusura di 248 attività nell’anno corrente segnala un declino rapido che va oltre le semplici statistiche. Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma ha lanciato l’allarme, descrivendo come le strade della città stiano perdendo vitalità e sicurezza, con serrande abbassate che non si rialzano più. Non si tratta di un destino inevitabile, ma del risultato di scelte gestionali sulla logistica e sulla sosta che allontanano i clienti dal centro storico e dalle zone limitrofe come via Mazzini, la Ghiaia e l’Oltretorrente. L’analisi delle cause profonde indica che il problema non è casuale, ma strutturale, legato alla difficoltà di accesso fisico vuole fare acquisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: 248 negozi chiusi, la logistica uccide il centro

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