In tredici anni, la provincia di Lucca ha visto sparire il 28,6 per cento dei negozi, con una diminuzione significativa delle attività commerciali. La regione si colloca al quarantesimo posto tra i comuni italiani più colpiti da questa tendenza. La riduzione riguarda diverse aree della provincia, evidenziando un declino costante del settore commerciale locale.

La provincia di Lucca registra una perdita del 28,6 per cento delle attività commerciali in tredici anni, posizionandosi al quarantesimo posto nella classifica nazionale dei comuni monitorati. Questo dato allarmante, emerso da un’analisi su scala italiana che copre il periodo tra il 2012 e il 2025, rivela come la crisi strutturale stia trasformando il tessuto economico locale. Il fenomeno non riguarda solo la città capoluogo ma investe l’intera regione, con la scomparsa di oltre centocinquantamila punti vendita a livello nazionale, ovvero più di un quarto del totale esistente. Le cause sono molteplici e interconnesse: dalla pressione fiscale asimmetrica verso i colossi digitali fino alle instabilità geopolitiche recenti che hanno fatto esplodere i costi energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: -28,6% di negozi in 13 anni, la crisi del commercio

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