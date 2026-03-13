Udine | -163 negozi nel centro la crisi del commercio

A Udine, il centro storico ha perso oltre 160 negozi negli ultimi tempi, segnando un cambiamento evidente nel panorama commerciale locale. La chiusura di questi esercizi riguarda diversi settori e ha portato a una diminuzione significativa dell’attività nel cuore della città. La situazione evidenzia una crisi che sta coinvolgendo molte attività commerciali, mentre il numero di esercizi ancora aperti si riduce di giorno in giorno.

Il tessuto commerciale di Udine sta attraversando una fase di trasformazione profonda e dolorosa, segnata dalla scomparsa di oltre un centinaio di esercizi nel cuore della città. Tra il 2012 e il 2025, il centro storico ha perso 163 negozi, un calo del 29 per cento che ridisegna la mappa urbana. Questo fenomeno non è isolato ma si estende anche alle zone limitrofe, dove si registra una contrazione del 20 per cento delle attività. La dinamica è chiara: mentre i negozi di vicinato svaniscono, il settore della ristorazione mostra una resilienza sorprendente, mantenendo stabile il numero di locali o registrando lievi incrementi fuori dal centro.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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