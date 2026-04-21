Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato ufficialmente una nuova normativa che mira a uniformare la definizione di corruzione tra i paesi membri. La legge stabilisce anche un livello minimo di sanzioni da applicare in caso di reati di corruzione, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione e le misure punitive a livello comunitario. La decisione è stata presa dopo il processo di approvazione e discussione tra gli Stati coinvolti.

Il Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo a una nuova normativa Ue che armonizza la definizione di corruzione tra gli Stati membri e stabilisce un livello comune di sanzioni per punire tali reati. Grazie a misure volte a prevenire la corruzione e a norme volte a rafforzare le indagini e l'azione penale, la normativa rafforzerà la lotta alla corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato. La nuova direttiva sostituirà due atti normativi Ue esistenti: una direttiva del 2003 sulla corruzione nel settore privato e la convenzione Ue del 1997 sulla corruzione che coinvolge funzionari dell'Ue e funzionari dei Paesi Ue.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione Notizie correlate Torna il reato di abuso d’ufficio? Cosa cambia per l’Italia dopo il via libera alla nuova direttiva Ue anti-corruzioneIl Parlamento europeo ha approvato una direttiva anti-corruzione che potrebbe obbligare l’Italia a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio,... Migranti, via libera finale del Consiglio Ue alla lista dei Paesi sicuri: cosa cambia con le nuove normeIl Consiglio Ue ha dato l'ok definitivo alla lista dei Paesi di origine sicuri e alla revisione del concetto di Paese terzo sicuro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ex Colonia Murri, via libera del consiglio ma la Lega invita alla prudenza: I giochi non sono ancora chiusi; Via libera della Giunta al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali; Mercosur: il Consiglio Europeo dà il via libera alle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli; CONSIGLIO APPROVA SECONDA MODIFICA AL FESR 2021/2027. Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzioneIl Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo a una nuova normativa Ue che armonizza la definizione di corruzione tra gli Stati membri e stabilisce un livello comune di sanzioni per punire tali rea ... ansa.it Comuni, via libera allo scioglimento del Consiglio di PontbosetIl Consiglio Valle ha oggi dato il via libera allo scioglimento del Consiglio comunale di Pontboset, dopo le dimissioni di sei componenti, non surrogabili per mancanza di ulteriori candidati non ... ansa.it FONDERIE PISANO, SI APRE UNO SPIRAGLIO PER IL NUOVO STABILIMENTO: VIA LIBERA DEL MINISTERO, STOP DEL CONSIGLIO DI STATO AL RICORSO URGENTE- Si riapre il confronto sul futuro delle Fonderie Pisano. Al Mimit è stato avviato u facebook #Eni in trattative per il via libera all’export di gas dal Venezuela x.com