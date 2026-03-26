Torna il reato di abuso d’ufficio? Cosa cambia per l’Italia dopo il via libera alla nuova direttiva Ue anti-corruzione

Il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva anti-corruzione che, secondo alcune interpretazioni, potrebbe portare alla reintroduzione del reato di abuso d’ufficio nel sistema giuridico italiano. La decisione arriva in un momento in cui l’Italia ha eliminato questa fattispecie penale nel 2024, e ora si attende di capire quali conseguenze avrà questa approvazione a livello nazionale.

Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva anti-corruzione che potrebbe obbligare l’Italia a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, cancellato dal governo Meloni nel 2024. L’assemblea di Strasburgo ha dato il proprio via libera al provvedimento con un’ampia maggioranza: 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti. La direttiva stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Presente nella lista dei reati anche un articolo dedicato all’abuso d’ufficio, definito «esercizio illecito di funzioni pubbliche» e su cui la direttiva chiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per fare in modo che «costituiscano reato determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Abuso d’ufficio, l’Ue approva nuova direttiva anticorruzione: “Italia reintroduca il reato” Leggi anche: Dall’Europarlamento un altro ceffone sulla Giustizia al governo italiano. Via libera alla direttiva anticorruzione che sottolinea l’importanza dell’abuso d’ufficio. L’Ue: “L’Italia dovrà reintrodurre questo reato” Approfondimenti e contenuti su Torna il reato di abuso d'ufficio Cosa... Temi più discussi: Direttiva Ue anticorruzione, torna l’abuso d’ufficio. L’Italia avrà due anni per adeguarsi; Reddito di cittadinanza, indebita percezione: legittimo il carcere da 2 a 6 anni; Nuova grana in arrivo per il governo italiano? L'abuso d'ufficio alla prova del Parlamento europeo, domani il voto sulla direttiva sulla lotta contro la corruzione; Corte Costituzionale conferma pena per frode Reddito di Cittadinanza. Torna il reato di abuso d’ufficio? Cosa cambia per l’Italia dopo il via libera alla nuova direttiva Ue anti-corruzioneLe nuove norme approvate oggi a Strasburgo costringono il governo a rimettere mano alla questione. Il presidente dell'Anac: «Un'occasione per colmare alcuni vuoti di tutela» L'articolo Torna il reato ... msn.com Abuso d'ufficio, Ue approva direttiva anticorruzione: l'Italia deve reintrodurre il reatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Abuso d'ufficio, Ue approva direttiva anticorruzione: l'Italia deve reintrodurre il reato ... tg24.sky.it Torna l’ora legale: ecco quando spostare le lancette facebook Maduro torna in tribunale. Giudici: “Impossibilità dell’ex presidente di pagare i suoi avvocati” x.com