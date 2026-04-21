Via Italica chiusa da 3 mesi e mezzo per i lavori dell' Aca e gli operai non sono più al lavoro FOTO

Da circa tre mesi e mezzo, via Italica, all'incrocio con viale Gabriele d'Annunzio nella zona di Porta Nuova a Pescara, è chiusa al traffico. La chiusura è stata decisa a partire dal 7 gennaio scorso a causa dei lavori dell'azienda incaricata, e da allora gli operai non sono più al lavoro sul sito. La strada rimane interdetta al passaggio dei veicoli senza ulteriori aggiornamenti sulla ripresa delle attività.

È ormai dallo scorso 7 gennaio che è stata disposta la chiusura al transito di via Italica all'incrocio con viale Gabriele d'Annunzio nella zona di Porta Nuova a Pescara.L'ordinanza era stata emessa dal Comune per consentire l'esecuzione dei lavori sulle tubature dell'acqua da parte della ditta.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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