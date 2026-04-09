Chieti Scalo piscina Esalife chiusa il 13 e 14 aprile | stop all’acqua per lavori Aca
La piscina Esalife di Chieti Scalo sarà chiusa il 13 e 14 aprile per lavori programmati sull’acquedotto. L’interruzione dell’erogazione idrica, effettuata da Aca, riguarda le due giornate e comporta la temporanea chiusura della struttura. La decisione di interrompere l’attività è legata a interventi tecnici necessari per l’adeguamento delle infrastrutture idriche. La riapertura è prevista dopo il completamento dei lavori.
La piscina Esalife di Chieti Scalo resterà chiusa nelle giornate del 13 e 14 aprile a causa della sospensione dell’erogazione idrica legata a lavori programmati sull’acquedotto da parte di Aca.A comunicarlo è la stessa struttura, che ha informato gli utenti dell’impossibilità di garantire il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
A Pescara scuole chiuse il 13 e 14 aprile per i lavori dell'Aca, firmata l'ordinanzaScuole chiuse a Pescara il 13 e 14 aprile per la temporanea interruzione del servizio idrico.
Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a seccoNon solo la chiusura delle scuole il 13 e 14 aprile e dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi 0-3 anni) dal 13 al 17, ma anche, sempre...