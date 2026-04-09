Chieti Scalo piscina Esalife chiusa il 13 e 14 aprile | stop all’acqua per lavori Aca

La piscina Esalife di Chieti Scalo sarà chiusa il 13 e 14 aprile per lavori programmati sull’acquedotto. L’interruzione dell’erogazione idrica, effettuata da Aca, riguarda le due giornate e comporta la temporanea chiusura della struttura. La decisione di interrompere l’attività è legata a interventi tecnici necessari per l’adeguamento delle infrastrutture idriche. La riapertura è prevista dopo il completamento dei lavori.