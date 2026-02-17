Autoparco Il Faldo rientrati al lavoro gli operai Quick Point in cassa integrazione da 18 mesi Usb | La lotta paga

Gli operai di Quick Point, rimasti in cassa integrazione per 18 mesi, sono tornati sul posto di lavoro all’autoparco Il Faldo dopo settimane di proteste. La loro presenza sul tetto e gli scioperi hanno portato a un accordo, e ora riprendono le attività quotidiane. Usb rivendica: “La lotta paga” e sottolinea i risultati ottenuti grazie alle mobilitazioni.

La soddisfazione dell'Unione sindacale di base: "I nostri iscritti hanno scioperato anche per i colleghi che non credevano nel sindacato, nelle altre ditte quasi 50 licenziamenti" Scioperi, presidi, trattative serrate, piazzali occupati e operai sul tetto. Diciotto mesi di “proteste e lotta” per tutelare i propri diritti, evitare licenziamenti e ottenere il reintegro al lavoro a tempo pieno. Lo hanno fatto gli operai Quick Point iscritti all'Unione sindacale di base (Usb), manifestando anche per i colleghi meno fiduciosi delle iniziative del sindacato. Ottenendo, alla fine, quanto rivendicato, ovvero il rientro al lavoro.🔗 Leggi su Livornotoday.it Automotive Italia 2025: cala l'industria, cresce la cassa integrazione per gli operai Automotive Italia 2025: cala l'industria, cresce la cassa integrazione per gli operai. Celli Group, i risultati dell'occupazione: cassa integrazione fino a 18 mesi e impegno a ricollocare i lavoratori Dopo 60 giorni di occupazione dello stabilimento, la vertenza Celli Group registra un primo esito al tavolo istituzionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Autoparco il Faldo: la lotta paga. Rientrati a lavoro tutti gli operai in cassa integrazione; Faldo, reintegrati i lavoratori Quick Point. Usb: La lotta paga; Autoparco il Faldo, USB: 'la lotta paga, rientrati tutti gli operai in cassa integrazione'. Autoparco il Faldo, USB: la lotta paga, rientrati tutti gli operai in cassa integrazioneHanno scioperato per mesi, hanno bloccato il piazzale rischiando denunce. Si sono arrampicati sul tetto e hanno costretto le istituzioni ad intervenire. Oggi sono rientrati tutti a lavoro dopo un anno ... livornopress.it Simple to the point #foodie #fblifestyle #FoodieFavorites - facebook.com facebook