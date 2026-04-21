Via Feltre | caos per il nuovo piano rischio sicurezza e addio tigli

A Belluno, via Feltre è al centro di polemiche legate a un nuovo progetto di riqualificazione urbana. La sezione locale di Italia Nostra ha presentato una contestazione ufficiale sulla gestione dell’intervento, dopo aver avuto un incontro con il Sindaco mercoledì 15 aprile. La discussione riguarda in particolare i rischi per la sicurezza e la possibile eliminazione di alcuni tigli lungo la strada.

La sezione bellunese di Italia Nostra ha ufficialmente contestato la gestione del progetto di riqualificazione urbana in via Feltre, dopo un confronto avvenuto mercoledì 15 aprile con il Sindaco. L’associazione denuncia una pianificazione che mette a rischio la sicurezza stradale e l’equilibrio ambientale del quartiere, respingendo le giustificazioni fornite dall’amministrazione comunale. Sicurezza viaria e criticità nella mobilità dolce. Il cuore della controversia risiede nella struttura stessa delle nuove infrastrutture previste dal piano urbanistico. Secondo i rilievi effettuati dall’associazione, la nuova viabilità destinata a pedoni e ciclisti presenta dimensioni estremamente ridotte, rendendo il passaggio pericoloso deve muoversi in entrambe le direzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Feltre: caos per il nuovo piano, rischio sicurezza e addio tigli Notizie correlate Rischio alluvioni, territorio e sicurezza: un incontro per capire il nuovo Piano idrogeologicoUn tema sempre più centrale per il territorio romagnolo torna al centro del dibattito pubblico: la gestione del rischio idrogeologico. Ai Tigli, scontro legale in Consiglio di Stato per il piano urbanisticoIl Comune di Verona si costituisce in giudizio contro l'ennesimo ricorso della società La Fossetta per l'area agricola di Montorio Anche il 2026 avrà... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Sfreccia con l'auto davanti al bar e scoppia una lite con i clienti: spinge a terra un uomo e scappando investe una donna; Preside no vax sospesa, 1.200 studenti nel caos: in arrivo una reggente per 6 mesi.