Rischio alluvioni territorio e sicurezza | un incontro per capire il nuovo Piano idrogeologico

Un incontro pubblico ha approfondito il nuovo Piano idrogeologico, focalizzandosi sulla gestione del rischio alluvioni nel territorio romagnolo. L’attenzione si è concentrata sui provvedimenti previsti per tutelare le aree vulnerabili e garantire la sicurezza delle comunità. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati di illustrare le strategie adottate per affrontare le criticità legate alle emergenze idriche.

Un tema sempre più centrale per il territorio romagnolo torna al centro del dibattito pubblico: la gestione del rischio idrogeologico. Martedì, alle ore 20.30, in via Bologna 250 si terrà un incontro informativo aperto alla cittadinanza dedicato al nuovo Piano di Assetto Idrogeologico (Pai).🔗 Leggi su Forlitoday.it Nuovo piano idrogeologico: "Così si bloccano investimenti": "No, ma attenti alle alluvioni"Un nuovo Piano di assetto idrogeologico (Pai) che, se fosse approvato, bloccherebbe per ragioni di sicurezza investimenti produttivi tanto in pianura... Molise: tra rischio idrogeologico e sfide per la sicurezza del territorioIl fragile equilibrio tra l’uomo e la terra che lo ospita si è spezzato, lasciando dietro di sé una scia di incertezza che attraversa ogni fibra del...