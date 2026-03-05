Ai Tigli scontro legale in Consiglio di Stato per il piano urbanistico

Il Consiglio di Stato sta affrontando una nuova fase del procedimento legale relativo al piano urbanistico Ai Tigli, che riguarda la costruzione di 120 appartamenti in una zona agricola all'ingresso di Montorio. La vicenda giudiziaria, iniziata diversi anni fa, si ripresenta anche nel 2026, mantenendo alta l’attenzione sulla questione. La disputa coinvolge le autorità e i soggetti interessati al progetto.

Il Comune di Verona si costituisce in giudizio contro l'ennesimo ricorso della società La Fossetta per l'area agricola di Montorio Anche il 2026 avrà la sua puntata della lunga vicenda giudiziaria legata al Pua Ai Tigli, il progetto che prevedeva la costruzione di centoventi appartamenti in una zona agricola all'ingresso di Montorio. La società La Fossetta, che fa capo al costruttore Alessandro Leardini, ha deciso di impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar del Veneto del giugno 2025, la quale aveva già dichiarato inammissibile e infondato il precedente ricorso contro i provvedimenti comunali che avevano determinato l'archiviazione del piano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

