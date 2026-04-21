Via delle Morette chiusa | Soluzione temporanea Ma c’è chi la chiede

La strada di via delle Morette è stata chiusa al traffico con un'ordinanza temporanea, come ha confermato il sindaco di Larciano. La decisione, spiegata come una soluzione temporanea, ha suscitato l'interesse di alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste, che hanno chiesto una revisione o una soluzione definitiva alla situazione. La chiusura rimane in vigore fino a ulteriori decisioni.

È solo una ordinanza temporanea. Spiega così, il sindaco di Larciano Lisa Amidei, la decisione di bloccare il traffico in via delle Morette, questione su cui nei giorni scorsi sono tornati più volte i rappresentanti delle associazioni ambientaliste. "Se il principio di ridurre il traffico motorizzato nelle aree protette è condivisibile – sostiene Legambiente – non si può ignorare che via delle Morette è l’unica strada di accesso pubblico alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e all’osservatorio faunistico delle Morette. Chiuderla senza prevedere alcuna alternativa di trasporto equivale a negare ad una grossa fetta della cittadinanza la possibilità di fruire della riserva, proprio in concomitanza di Open Week che finirà il 26 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via delle Morette chiusa: "Soluzione temporanea. Ma c’è chi la chiede" Notizie correlate Leggi anche: Sfratto scongiurato per Helena. Arriva la soluzione temporanea Bancarelle e park&ride, primo giorno di disagi: «Soluzione temporanea»Alle 8 di ieri mattina il park&ride di Vittorio Veneto a Bari, lato mare era già pieno, al punto che gli operatori Amtab hanno dovuto inibire... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Via delle Morette chiusa: Soluzione temporanea. Ma c’è chi la chiede; Padule Fucecchio, via delle Morette chiusa: Provvedimento penalizzante per la fruizione pubblica della riserva; Sia garantita l'accessibilità del Padule di Fucecchio, il Wwf Toscana solidale con Legambiente; Il Padule e il nodo via delle Morette Ordinanza scatena una polemica | Limitazioni alla Riserva Naturale. Via delle Morette chiusa a Larciano, il WWF: Principio condivisibile, ma così si nega l'accesso al PaduleIl WWF si unisce alle preoccupazioni espresse da Legambiente riguardo all'ordinanza del Comune di Larciano che, fino al 2 giugno, vieta la circolazione ... gonews.it Padule Fucecchio, via delle Morette chiusa: Provvedimento penalizzante per la fruizione pubblica della riservaEsprimiamo forte preoccupazione per gli effetti dell’ordinanza emanata dal Comune di Larciano che limita l’accesso veicolare alla via delle Morette, ... gonews.it Via libera unanime alle modifiche: meno burocrazia, tempi più rapidi e nuove regole per l’utilizzo... - facebook.com facebook FINISCE 1-1 AL VIA DEL MARE Il Lecce evita la sconfitta ma resta in piena zona retrocessione: un punto che serve poco nella corsa salvezza #Calcio #SerieA #LecceFiorentina x.com