Sfratto scongiurato per Helena Arriva la soluzione temporanea

Domani mattina, Helena non dovrà affrontare il picchetto sotto casa. La donna, che vive da 17 anni in un appartamento di via Niccolò dall’Arca ed è cardiopatica, ha trovato una sistemazione temporanea. La minaccia di sfratto è stata così evitata in extremis, almeno per ora.

A Bologna, in via Nicolò dall'Arca, si è conclusa con un rinvio di 12 giorni la procedura di sfratto della 50enne Helena, residente nella zona della Bolognina dal 2009.

Sfratto di Helena rinviato al 10 febbraio, dall’alba polizia e manifestanti alla Bolognina: poi il dietrofrontLa donna, ora anche in cura per una patologia cardiologica, lavora con un contratto a tempo indeterminato per un’impresa di pulizie e tra i vari edifici di cui si occupa ci sono la Salaborsa e Palazzo ... ilrestodelcarlino.it