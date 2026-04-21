Via della Cinta Esterna invasa dalla erbacce la protesta | Non un bel biglietto da visita per i turisti FOTO

Le erbacce invadono via della Cinta Esterna, con l’erba alta che si estende ai bordi della carreggiata e del marciapiede. Il muro che corre lungo la strada presenta numerosi punti di intonaco deteriorato. La situazione ha suscitato proteste da parte dei residenti e dei passanti, che hanno definito la zona poco curata e poco attraente per i turisti. Foto della condizione della strada mostrano il degrado visibile lungo il tratto.

Erba alta ai margini della carreggiata e lungo il marciapiede e un muro con intonaco deteriorato in più punti. Sono queste le condizioni segnalate dai cittadini di via della Cinta Esterna, una delle strade di accesso all’area portuale di Livorno, proprio nei giorni della Settimana Velica.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Il rider Wibmer sceglie Massa. Sarà un bel ’biglietto da visita’MASSA MARITTIMA Bella notizia di promozione turistica e sportiva per la città del Balestro che ospita in questo periodo, l’atleta Fabio Wibmer con... Strade di Stresa e stazione abbandonate: un pessimo biglietto da visita per turisti e cittadiniStresa, località rinomata del Lago Maggiore, si trova a fare i conti con problemi che rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Via della Cinta Esterna invasa dalla erbacce, la protesta: Non un bel biglietto da visita per i turisti. FOTO; Presentazione del progetto e della mostra Fontane; Sull’Oceano con Michele Crestacci ai Magazzini Generali. Al via i lavori per la ricostruzione della cinta esterna del castello di DrenaCastello di Drena, via alla ricostruzione della cinta esterna Il castello di Drena sarà oggetto di un intervento per rimarginare la ferita che porta dal 1° giugno 2018. Quella notte, il castello aveva ... giornaletrentino.it Castello di Drena, via alla ricostruzione della cinta esternaLuogo identitario della comunità di Drena, il maniero che si affaccia sulla piana della Sarca sarà oggetto di un atteso intervento per rimarginare la ferita che porta dal 1° giugno 2018. Quella notte ... ladigetto.it Via degli Orti, a pochi passi da Colle Aperto eppure così lontana dal turismo serializzato, è una testimonianza della Bergamo più antica, quando, fuori dalla cinta muraria la terra veniva coltivata per il sostentamento della città; vicolo Fontanabrolo richiama anc - facebook.com facebook