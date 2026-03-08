Strade di Stresa e stazione abbandonate | un pessimo biglietto da visita per turisti e cittadini

Le strade di Stresa e la stazione sono in condizioni di abbandono, creando un impatto evidente su chi vive e visita la città. Le vie principali presentano segni di degrado e la stazione appare trascurata, elementi che influiscono sulla percezione di sicurezza e di ordine. Turisti e cittadini si trovano di fronte a un’immagine negativa di questa località del Lago Maggiore.

Stresa, località rinomata del Lago Maggiore, si trova a fare i conti con problemi che rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini e l'immagine della città agli occhi dei turisti. Diverse strade principali e secondarie versano in uno stato di abbandono, con buche e dissesti del manto stradale che rendono il transito difficile e pericoloso. Questa in foto è solo una delle tante vie colpite dal problema: via Duchessa di Genova è piena di buche e crepe che mettono a rischio automobilisti, ciclisti e pedoni. Una città che, soprattutto in primavera ed estate, accoglie migliaia di turisti non può presentarsi così. Non solo le strade, ma anche la stazione ferroviaria di Stresa versa in una situazione indecorosa, con strutture trascurate e spazi poco curati che danno un'impressione di abbandono a chi arriva in città.