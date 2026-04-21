Vi spiego perché la Tratta D Breve di Pedemontana non verrà realizzata e che cosa dovete fare oltre a chiedere scusa

Il Movimento 5 Stelle Pedemontana ha annunciato che la tratta D breve dell’autostrada non verrà realizzata. Nonostante i lavori su altre tratte siano già iniziati e abbiano provocato disagi a cittadini e pendolari, i rappresentanti del movimento ritengono che l’opera sia insostenibile e destinata a rimanere incompiuta. La decisione viene comunicata in un contesto in cui si invita anche a chiedere scusa per eventuali inconvenienti.