Vi spiego perché la Tratta D Breve di Pedemontana non verrà realizzata e che cosa dovete fare oltre a chiedere scusa
Il Movimento 5 Stelle Pedemontana ha annunciato che la tratta D breve dell’autostrada non verrà realizzata. Nonostante i lavori su altre tratte siano già iniziati e abbiano provocato disagi a cittadini e pendolari, i rappresentanti del movimento ritengono che l’opera sia insostenibile e destinata a rimanere incompiuta. La decisione viene comunicata in un contesto in cui si invita anche a chiedere scusa per eventuali inconvenienti.
Per il Movimento 5 Stelle Pedemontana sarà un’incompiuta. Malgrado i cantieri sulle Tratte B2 e C siano già partiti - e in molti casi stiano già creando numerosi disagi ai cittadini e ai pendolari - i pentastellati lombardi sono certi che l’autostrada è un’opera insostenibile.Pedemontana, addio.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Vi spiego perché a Monza continuano a chiudere i negozi e che cosa devono fare i commercianti per non abbassare la saracinesca"
Pedemontana, Tratta D Breve: che cosa succede adesso dopo il ricorso al TarLo hanno spiegato i sindaci del Vimercatese illustrando quelle 40 pagine di ricorso al Tribunale amministrativo regionale Il Vimercatese è sul piede...