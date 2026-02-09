Vi spiego perché a Monza continuano a chiudere i negozi e che cosa devono fare i commercianti per non abbassare la saracinesca

A Monza molte saracinesche si abbassano, sia in centro che in periferia. I negozi chiudono uno dopo l’altro, con le scritte “in affitto” o “in vendita” che riempiono le vetrine e le strade della città. La situazione si fa sempre più difficile per i commercianti, che cercano soluzioni per non dover abbassare definitivamente le serrande.

Saracinesche abbassate in centro come in periferia. Negozi con le scritte “in affitto” o “in vendita” che tappezzano le strade di Monza. Ma che cosa sta succedendo al commercio locale monzese? Che cosa è successo a quelle boutique e negozi (soprattutto del centro storico) che fino a una decina di anni fa facevano a gara per allestire le vetrine in occasione dei grandi eventi e che, mercoledì, per il passaggio della fiaccola olimpica sono rimasti anonimi? A spiegarcelo è il nostro lettore Giorgio Castoldi, fedele cliente dei negozi di vicinato e che chiede ai negozianti di Monza quella spinta di orgoglio per ricominciare.🔗 Leggi su Monzatoday.it

