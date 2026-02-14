Pedemontana Tratta D Breve | che cosa succede adesso dopo il ricorso al Tar

Il Comune di Vimercate ha presentato un ricorso al Tar del Lazio dopo aver scoperto, per caso, che la Tratta D Breve di Pedemontana è stata approvata. I sindaci della zona sono ormai sul piede di guerra e hanno deciso di agire, sorprendendosi della decisione presa senza un coinvolgimento diretto della comunità. La notizia ha già suscitato reazioni forti tra gli abitanti, che temono un impatto immediato sul traffico e sull’ambiente locale.

Lo hanno spiegato i sindaci del Vimercatese illustrando quelle 40 pagine di ricorso al Tribunale amministrativo regionale Il Vimercatese è sul piede di guerra. I sindaci scoprono, per caso, che la Tratta D Breve di Pedemontana è stata approvata (senza per ora sapere in che termini) e presentano, proprio in zona Cesarini, il ricorso al Tar del Lazio. Ma adesso che cosa succederà? È quello che questa mattina, sabato 14 febbraio, i sindaci dei Comuni che verranno attraversati dall'autostrada (Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago, Sulbiate e Vimercate, fino a Cambiago passando per il grande polmone verde del PANE) hanno spiegato a Vimercate in una conferenza stampa aperta, non solo ai giornalisti, ma anche ai cittadini.